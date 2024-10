Liga 2024/2025, l’Atletico Madrid vince in rimonta: Sorloth e Griezmann stendono il Leganes (Di domenica 20 ottobre 2024) l’Atletico Madrid supera per 3-1 il Leganes e consolida il terzo posto in classifica, rimanendo in scia di Barcellona e Real. Nel match valido per la decima giornata di Liga 2024/2025, i colchoneros sono partiti male, andando in svantaggio al 34? per via della rete di Neyou. Come si evince dalle statistiche, però, è stata una sfida a senso unico che l’Atletico ha dominato – creando 3.58 di xG – ed ha vinto con merito. La rete del pareggio ha portato la firma di Sorloth, al 69?, mentre il solito Antoine Griezmann ha timbrato il cartellino all’81, realizzando il gol vittoria. Proprio Griezmann è stato vittima di una clamorosa svista arbitrale pochi minuti dopo. José Luis Munuera Montero ha infatti estratto un cartellino rosso nei confronti del francese per un presunto fallo ai danni di un avversario, salvo essere immediatamente richiamato ad una on field review e tornare sui suoi passi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)supera per 3-1 ile consolida il terzo posto in classifica, rimanendo in scia di Barcellona e Real. Nel match valido per la decima giornata di, i colchoneros sono partiti male, andando in svantaggio al 34? per via della rete di Neyou. Come si edalle statistiche, però, è stata una sfida a senso unico cheha dominato – creando 3.58 di xG – ed ha vinto con merito. La rete del pareggio ha portato la firma di, al 69?, mentre il solito Antoineha timbrato il cartellino all’81, realizzando il gol vittoria. Proprioè stato vittima di una clamorosa svista arbitrale pochi minuti dopo. José Luis Munuera Montero ha infatti estratto un cartellino rosso nei confronti del francese per un presunto fallo ai danni di un avversario, salvo essere immediatamente richiamato ad una on field review e tornare sui suoi passi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Leganes - Liga 2024/2025 - Compagine madrilena che nell’ultimo periodo è finita sulle prima pagine più per i disordini dei propri tifosi che per i risultati sul campo. FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-LEGANES ATLETICO MADRID: in attesa LEGANES: in attesa The post Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Leganes, Liga 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Celta Vigo-Real Madrid 1-2 : Liga 2024/25 (VIDEO) - Vittoria importante per i Blancos, che agganciano momentaneamente il Barcellona in vetta. The post Highlights e gol Celta Vigo-Real Madrid 1-2: Liga 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. Di seguito il video con le azioni salienti. . Il video con gli highlights di Celta Vigo-Real Madrid 1-2, sfida valida per la decima giornata della Liga 2024/25. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Celta Vigo-Real Madrid - Liga 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Real Madrid, partita valida per la decima giornata della Liga 2024/2025. Per ora solita corsa a due nel campionato spagnolo, con il Real ancora imbattuto che però deve recuperare tre punti al Barcellona a causa di qualche pareggio di troppo in questo avvio di stagione. (Sportface.it)