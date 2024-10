Tarantinitime.it - Le sfide autunnali della Quero-Chiloiro

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNon sarà certo la pioggia di questi giorni a fermare l’attività incalzantestorica palestra tarantinafamiglia, che da via Emilia nel cuore del quartiere Montegranaro, ha ripreso a pieno ritmo ormai gli allenamenti di tutti i settori, – agonistico, giovanile e amatoriale, – e si prepara per le attività in programma dalle ultime settimane di ottobre fino alla fine di novembre. A partire da domenica prossima, 27 ottobre, la prima tappa da calendarizzare sarà in un luogo tutto d’eccezione, la Chiesa MadonnaFiducia di via Emilia, dove amatori, agonisti e giovanissimisvolgeranno insieme un allenamento al quale potranno partecipare soci praticanti ma anche curiosi che vorranno avvicinarsi allo sportboxe.