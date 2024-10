Lazio, Baroni: “Con la Juve prestazione di personalità” (Di domenica 20 ottobre 2024) La Lazio ci ha provato fino all’ultimo. Ha retto per 85 minuti nonostante l’inferiorità numerica. Ha provato a strappare un punto all’Allianz Stadium contro una Juve non bella ma come sempre solida. Solo l’autogol di Gila ha rovinato i piani di Baroni, che ha letto bene la partita e tenuto bene quasi fino alla fine. E proprio l’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Dazn, si è detto soddisfatto della prova dei suoi. Ha detto Baroni: “Oggi è un ulteriore step di crescita. La squadra nella difficoltà ha giocato una partita con compattezza e sacrificio, non rinunciando alla gestione della palla con personalità. Sono dispiaciuto per la sconfitta e per com’è arrivata su quel cross dove potevamo fare meglio. Rimane la consapevolezza di una prestazione importante. Ora ci rimettiamo subito a lavoro e si riparte. A noi piace stare alti, recuperare la palla più alta possibile. .com - Lazio, Baroni: “Con la Juve prestazione di personalità” Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Laci ha provato fino all’ultimo. Ha retto per 85 minuti nonostante l’inferiorità numerica. Ha provato a strappare un punto all’Allianz Stadium contro unanon bella ma come sempre solida. Solo l’autogol di Gila ha rovinato i piani di, che ha letto bene la partita e tenuto bene quasi fino alla fine. E proprio l’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Dazn, si è detto soddisfatto della prova dei suoi. Ha detto: “Oggi è un ulteriore step di crescita. La squadra nella difficoltà ha giocato una partita con compattezza e sacrificio, non rinunciando alla gestione della palla con. Sono dispiaciuto per la sconfitta e per com’è arrivata su quel cross dove potevamo fare meglio. Rimane la consapevolezza di unaimportante. Ora ci rimettiamo subito a lavoro e si riparte. A noi piace stare alti, recuperare la palla più alta possibile.

