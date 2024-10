Ladri in casa a Torino rubati orologi e collane dal valore di 500 mila euro a Douglas Luiz e Alisha Lehmann

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un rientro adopo Juventus-Lazio alquanto traumatico per, che ha trovato la propria abitazione in collina a soqquadro dopo il furto che si era consumato nelle ore precedenti, proprio mentre il calciatore brasiliano era impegnato all’Allianz Stadium per il match di Serie A. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che scrive di 11e alcunein brillanti della compagna,, daldi circa 500. Anche la calciatrice svizzera non si trovava in, essendo impegnata nel ritiro della Juventus Women in vista del big match odierno contro l’Inter.ha subito fatto scattare l’allarme circa all’una e mezza di notte, con l’arrivo sul posto delle volanti della Polizia e della Scientifica per fare i rilevamenti.