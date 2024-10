La minoranza convoca d'urgenza la Commissione: "Rapinese non può usare la forza contro l'associazione Carducci" (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo scontro tra il Comune di Como e l'associazione Carducci continua a generare tensioni, culminate con le recenti dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese che ha parlato di una prossima "azione di forza" contro l'associazione. Questo ha spinto i gruppi di minoranza del consiglio comunale Quicomo.it - La minoranza convoca d'urgenza la Commissione: "Rapinese non può usare la forza contro l'associazione Carducci" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo stra il Comune di Como e l'continua a generare tensioni, culminate con le recenti dichiarazioni del sindaco Alessandroche ha parlato di una prossima "azione dil'. Questo ha spinto i gruppi didel consiglio comunale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole da chiudere a Como - si allarga il fronte del no contro la Giunta Rapinese - “Negli ultimi tre anni alla scuola Nazario Sauro e l’asilo Carluccio sono stati destinati 386mila euro - spiega Simone Molteni, presidente del Consiglio di istituto del Comprensivo Como Borgovico - Fondi del Pnrr e finanziamenti europei spesi per lavori o arredi su misura che non si possono spostare altrove”. (Ilgiorno.it)

Sindacati contro la giunta Rapinese : "Chiusura delle scuole - decisione inaccettabile che penalizza famiglie e lavoratori" - In un comunicato stampa unitario, le organizzazioni hanno criticato la mancanza di coinvolgimento. . . Le principali sigle sindacali della provincia di Como, tra cui CGIL, CISL e UIL, hanno espresso forte dissenso nei confronti del piano dell’amministrazione comunale di chiudere sei plessi scolastici. (Quicomo.it)

Simpatica e orecchiabile : la brillante canzone contro Rapinese spopola su WhatsApp - Una canzone simpatica, ritmata e incredibilmente orecchiabile sta facendo il giro delle chat WhatsApp delle famiglie comasche, prendendo di mira il sindaco Alessandro Rapinese. Il brano, che in poche ore è diventato virale, esprime in modo ironico ma deciso il malcontento di molti cittadini nei... (Quicomo.it)