La Fortitudo cade contro l'HDL Nardó nell'ultimo quarto della sfida: è la terza sconfitta stagionale (Di domenica 20 ottobre 2024) Finisce nel peggiore dei modi la lunga trasferta in terra salentina della Fortitudo Bologna. Al termine di 40' minuti tiratissimi la squadra di Coach Cagnardi esce sconfitta dal Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce per un incollatura.Merito, o demerito se la leggiamo nel verso

La Fortitudo cade contro l'HDL Nardó nell’ultimo quarto della sfida: è la terza sconfitta stagionale - Finisce nel peggiore dei modi la lunga trasferta in terra salentina della Fortitudo Bologna. Al termine di 40' minuti tiratissimi la squadra di Coach Cagnardi esce sconfitta dal Palasport "San ... (bolognatoday.it)

Nardò-Fortitudo Bologna 82-77, si interrompe in Puglia la mini striscia positiva dei biancoblù - Dopo tre vittorie di fila la Effe cade sul parquet dell'Hdl: non bastano i 15 punti a testa di Fantinelli e Bolpin ... (corrieredibologna.corriere.it)