La diplomazia italiana appesa alle sentenze (Di domenica 20 ottobre 2024) L’interventismo della magistratura sui trasferimenti degli stranieri in Albania non è solo un’ingerenza politica. Mette anche a repentaglio i nostri rapporti con i partner internazionali, che all’improvviso si vedono equiparati a degli Stati canaglia. Laverita.info - La diplomazia italiana appesa alle sentenze Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 20 ottobre 2024) L’interventismo della magistratura sui trasferimenti degli stranieri in Albania non è solo un’ingerenza politica. Mette anche a repentaglio i nostri rapporti con i partner internazionali, che all’improvviso si vedono equiparati a degli Stati canaglia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tanzania - si insedia il nuovo capo della diplomazia italiana - Il diplomatico ha inoltre ricordato come le relazioni tra Italia e Tanzania siano arricchite da una dinamica rete di contatti a livello di settore privato e società civile, consolidatasi nel corso degli ultimi decenni. it. Nell’incarico subentra a Marco Lombardi. Coppola ha assicurato che si adopererà per rafforzare il partenariato tra Italia e Tanzania in tutti i settori di comune interesse, in ... (Ildenaro.it)