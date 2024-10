Ilnapolista.it - Kvara ha perso lo status di inamovibile. A Empoli gioca ancora lui ma Neres incombe

(Di domenica 20 ottobre 2024)halodi. Alui maLo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Qualcosa è cambiato, e non c’entra il contratto. Ma le parole di Antonio Conte hanno sempre un peso, perché il tecnico non è amante dei tatticismi dialettici, dei “detto e non detto”. Parla in modo diretto, senza distinzione di sorta. Vero,lo sta mettendo fortemente in crisi in questa fase perché lavora sodo, si è rimesso in forma e sa incidere nelle partite come pochissimi altri in questi primi due mesi di Serie A. «oggi è un altrotore e mi sta mettendo in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni, in questo momento il dilemma è con Khvicha per caratteristiche di qualità offensive e anche di predisposizione al sacrificio anche senza palla» .