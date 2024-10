Calciomercato.it - Juventus al tappeto, pre contratto con l’Inter: c’è la data della firma

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)alspinge per un nuovo colpo a parametro zero: c’è però da superare la concorrenzaPremier Dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi,vuole un altro colpo a parametro zero: il nuovo acquisto di mercato puòre già a gennaio. Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.itGià da quando faceva parte dell’organigramma, Giuseppe Marotta ha sempre sondato con grande attenzione il mercato degli svincolati di lusso. Basti pensare a quando portò Andrea Pirlo in bianconero nella stagione 2011/2012, consegnando allaun colpo decisivo per le successive annate. L’anno dopo, invece, l’esperto dirigente portò all’ombraMole il centrocampista francese Paul Pogba, esploso definitivamente in Serie A dopo aver lasciato a parametro zero il Manchester United.