Juve Stabia-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla: la diretta della partita (Di domenica 20 ottobre 2024) La sosta è alle spalle, la Juve Stabia torna allo Stadio Menti: oggi è in programma la sfida alla Cremonese, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. La squadra di Guido Pagliuca è reduce da due vittorie consecutive e ha l'occasione di blindare la quarta posizione, la formazione Napolitoday.it - Juve Stabia-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla: la diretta della partita Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La sosta è alle spalle, latorna allo Stadio Menti: oggi è in programma la sfida alla, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. La squadra di Guido Pagliuca è reduce da due vittorie consecutive e ha l'occasione di blindare la quarta posizione, la formazione

Juve Stabia-Cremonese oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Juve Stabia-Cremonese, come seguire il match La compagine grigiorossa, visti i deludenti risultati, ha deciso di affidare la panchina ad Eugenio Corini, che vorrà sicuramente partire con il piede giusto in questa sua nuova ... (Sportface.it)

Juve Stabia-Cremonese : le probabili formazioni - All. All. Pagliuca CREMONESE(3-5-2): Fulignati, Antov, Ceccherini, Bianchetti, Barbieri, Pickel, Vandeputte, Collocolo, Buonaiuto, Zanimacchia, De Luca. In casa grigiorossa c’è stato il cambio di guida tecnica con Corini che ha rilevato Stroppa. Ci si aspetta subito una reazione immediata. I campani vogliono confermarsi quale rivelazione del torneo contro i grigiorossi alle prese con ... (Sport.periodicodaily.com)

Juve Stabia-Cremonese in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. . Alle ore 15. 10 – 2. Radiocronaca Juve Stabia-Cremonese La radiocronaca di Brescia-Cremonese verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. Ogni link è interno al post e vi porterà direttamente all’argomento che vi interessa. (Ascoltitv.it)