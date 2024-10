Inter di corto muso come le rivali | a Roma ci pensa Lautaro il miglior marcatore straniero nerazzurro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’risponde alle suee lo fa nello stesso identico modo: una vittoria diche arriva al termine di una partita dura, in cui sono successe tante cose e in cui alla fine, quasi per inerzia, è arrivato l’episodio che i campioni d’Italia cercavano e su quello è stato costruito un successo fondamentale per rilanciare le ambizioni di bis. CiMartinez, che dopo il gol in Argentina non si vuole più fermare e riprendersi con gliessi i gol sfuggiti in questo avvio di stagione, e con la gran girata violenta che frutta tre punti è ora anche ildella storia nerazzurra contando tutte le competizioni a quota 133. E a quota 17 si issa la formazione di Simone Inzaghi, a -2 dal Napoli capolista, a +1 sulla Juventus prossima avversaria in campionato in un derby d’Italia da brividi, a +3 sul Milan.