Il treno dei bambini: Cristina Comencini dirige un racconto struggente sull'Italia del dopoguerra

Alla 19esima Festa del Cinema di Roma, un racconto struggente di Cristina Comencini che parla di povertà, ma anche di amore. Ambientato nel dopoguerra, Il treno dei bambini restituisce anche un'immagine generosa e solidale dell'Italia. Il film Il treno dei bambini è tratto dal bestseller di Viola Ardone e restituisce un racconto struggente e fortemente riflessivo sull'Italia del dopoguerra, fatta di povertà, ma anche di tanta generosità e solidarietà. Un viaggio attraverso la miseria vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri. VelvetMAG ha raccolto per i suoi lettori le voci dei protagonisti del film presenti alla Conferenza Stampa ufficiale alla 19esima Festa del Cinema di Roma. Nel cast, tra gli altri, Serena Rossi, Barbara Ronchi e Stefano Accorsi.

