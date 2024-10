Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Con tanto cuore e carattere il Cagliari ribalta il Torino e centra una vittoria pesantissima, la seconda nelle ultime tre giornate di campionato (in mezzo il pari con la Juve). All'Unipol Domus finisce 3-2: apre Viola portando avanti i sardi, rimontati dalle reti di Sanabria e Linetty, ma nel quarto d'ora finale ci pensano Palomino e un autogol di Coco a stravolgere tutto in pochi minuti. La squadra di Nicola fa un bel balzo in avanti a 9 punti, mentre gli uomini di Vanoli, alla terza sconfitta di fila con questo risultato, restano inchiodati a quota 11. Agi.it - Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Con tanto cuore e carattere ilribalta ile centra una vittoria pesantissima, la seconda nelle ultime tre giornate di campionato (in mezzo il pari con la Juve). All'Unipol Domus finisce 3-2: apre Viola portando avanti i sardi,ti dalle reti di Sanabria e Linetty, ma nel quarto d'ora finale ci pensano Palomino e un autogol di Coco a stravolgere tutto in pochi minuti. La squadra di Nicola fa un bel balzo in avanti a 9 punti, mentre gli uomini di Vanoli, alla terza sconfitta di fila con questo risultato, restano inchiodati a quota 11.

Cagliari-Torino 3-2 - terza sconfitta di fila per i granata - Trovato il nuovo vantaggio anche con un pizzico di fortuna, Nicola mette ancora mano alla panchina, inserendo Deiola per Makoumbou. . Il Cagliari attacca ma il gol lo trova il Torino, che al 55' passa in vantaggio con Linetty, che riceve da Vlasic e con un destro in diagonale piega le mani a Scuffet. (Sport.quotidiano.net)

Pagelle Cagliari-Torino 3-2 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 810 euro. 5), Vlasic 6 (37’st Dembélé sv), Lazaro 6 (37’st Karamoh sv); Sanabria 6. 5 (17’st Lapadula 6), Luvumbo 5. ARBITRO: Aureliano di Bologna 6. Coco. 5. . 5, Augello 6; Makoumbou 6 (35? t Deiola 6), Adopo 6 (17’st Gaetano 6); Zortea 6, Viola 6. Angoli: 12-8 per il Torino. 5 (1’st Marin 6. Allenatore: Nicola 7. (Sportface.it)

Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 - . 5 (17'st Palomino 7), Luperto 6. 5); Piccoli 6. CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 5. Cagliari-Torino 3-2 RETI: 37'pt Viola, 40'pt Sanabria; 10'st Linetty, 28'st Palomino, 32'st aut. 5 (1'st Marin 6. . In panchina: Ciocci, Sherri, Prati, Wieteska, Azzi, Kingstone, Felici. . Coco. 5 (17'st Lapadula 6), Luvumbo 5. (Gazzettadelsud.it)