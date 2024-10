Il 15enne cesenate protagonista su Canale 5 a 'Io canto' racconta il successo: "Devo ringraziare la mia famiglia" (Di domenica 20 ottobre 2024) Filippo Rigoni, il talentuoso 15enne cesenate, sta facendo parlare di sé grazie alla partecipazione a “Io canto Generation”, show in onda su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Le esibizioni del giovane cesenate, prima con "Luna Piena" dei Negramaro poi in duetto con Cristina Scuccia nel brano Cesenatoday.it - Il 15enne cesenate protagonista su Canale 5 a 'Io canto' racconta il successo: "Devo ringraziare la mia famiglia" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Filippo Rigoni, il talentuoso, sta facendo parlare di sé grazie alla partecipazione a “IoGeneration”, show in onda su5, condotto da Gerry Scotti. Le esibizioni del giovane, prima con "Luna Piena" dei Negramaro poi in duetto con Cristina Scuccia nel brano

Dedicato al fratello che non c’è più: la voce di Filippo incanta in tivù - Cesena, 14 ottobre 2024 – Una dedica al fratello Cristiano morto a soli 17 anni in un tragico incidente in moto e a tutta la sua famiglia. Inizia così, accompagnata da un grande applauso del pubblico, ... (ilrestodelcarlino.it)