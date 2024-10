Hockey ghiaccio: Bolzano continua a vincere in ICE League. Asiago va ko (Di domenica 20 ottobre 2024) La serata di domenica 20 ottobre offre un bilancio dolce e amaro alle squadre italiane impegnate nella prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025. Bolzano infatti non conosce sosta nella sua marcia battendo Innsbruck 4-2 e nel segno del “quattro” arrivando così alla sua quarta affermazione consecutiva in un match nel quale prima è passata in vantaggio, poi si è fatta riprendere e infine è riuscita a piazzare con Salinitri e Seed, a porta vuota nell’ultimo minuto di gara, l’allungo decisivo per avere la meglio sugli austriaci. Non è riuscita la stessa cosa ad Asiago. I veneti hanno ceduto in casa 1-3 ai Vorarlberg Pioneers riuscendo in un momento della partita ad agguantare il momentaneo 1-1, salvo poi cedere in concomitanza delle reti segnate da Cooper e Woger a metà del secondo e del terzo periodo. Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano continua a vincere in ICE League. Asiago va ko Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La serata di domenica 20 ottobre offre un bilancio dolce e amaro alle squadre italiane impegnate nella prima fase dell’ICE2024-2025.infatti non conosce sosta nella sua marcia battendo Innsbruck 4-2 e nel segno del “quattro” arrivando così alla sua quarta affermazione consecutiva in un match nel quale prima è passata in vantaggio, poi si è fatta riprendere e infine è riuscita a piazzare con Salinitri e Seed, a porta vuota nell’ultimo minuto di gara, l’allungo decisivo per avere la meglio sugli austriaci. Non è riuscita la stessa cosa ad. I veneti hanno ceduto in casa 1-3 ai Vorarlberg Pioneers riuscendo in un momento della partita ad agguantare il momentaneo 1-1, salvo poi cedere in concomitanza delle reti segnate da Cooper e Woger a metà del secondo e del terzo periodo.

Hockey ghiaccio - Cortina cede in casa nel match domenica dell’Alps League - La squadra italiana infatti, nell’unica partita in agenda in questo 20 ottobre, è stata sconfitta 2-3 dagli sloveni dell’HK RST Pellet Celje. 15. La stessa Cortina tornerà in campo mercoledì per la partita in trasferta, in Austria, contro i Red Bull Hockey Juniors: orario d’inizio quello delle 19. Per Cortina, che comunque ha guadagnato un punto in classifica, la situazione al momento non è ... (Oasport.it)

Hockey ghiaccio : colpo del Gherdeina in Alps League. Bene l’Unterland - Disputa complicatissima infine per Merano, che niente ha potuto per fermare Kitzbuhel, corsaro in Alto Adige per 2-5. Un sabato ricco di impegni per le squadre italiane quello conclusosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio e terminato con un bilancio di due vittorie e due sconfitte. (Oasport.it)

Hockey ghiaccio : Valpusteria vince nel sabato di ICE League. Vienna sconfitto 2-4 - O in casa del Fehervar AV19, i lupi si sono imposti per 2-4 sul campo di Vienna, salendo così a quota 14 punti in classifica. L’Ice League tornerà domani, domenica 20 ottobre. Match di grande carattere quello del team italiano che, dopo essere passato in vantaggio al 5:06 con Lacroix, ha subito il cameback degli austriaci, bravi a pareggiare i conti con Donohue (6:34) per firmare poi il ... (Oasport.it)