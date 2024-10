Grande rimonta del Cagliari contro il Torino: decide un’autorete di Coco! (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Cagliari vince in rimonta per 3-2 nella sfida casalinga contro il Torino. Decisiva l’autorete di Saul Coco per il successo definitivo dei sardi. SUCCESSO ESTERNO – Il Cagliari e il Torino disputano una partita di elevata intensità sia nella prima che nella seconda frazione di gioco. Entrambe le compagini dimostrano la volontà di portare a casa i tre punti attraverso un gioco aggressivo e intraprendente, non rifiutando di esporsi al rischio di lasciare spazi importanti agli avversari al fine di conquistare il successo. Nel primo tempo, le occasioni iniziano a fioccare verso la conclusione della frazione. Succede tutto nel giro di tre minuti. Prima, al 38?, è un potente sinistro di Nicolas Viola su cui Vanja Milinkovic-Savic non riesce a trovare l’intervento giusto. Inter-news.it - Grande rimonta del Cagliari contro il Torino: decide un’autorete di Coco! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilvince inper 3-2 nella sfida casalingail. Decisiva l’autorete di Saulper il successo definitivo dei sardi. SUCCESSO ESTERNO – Ile ildisputano una partita di elevata intensità sia nella prima che nella seconda frazione di gioco. Entrambe le compagini dimostrano la volontà di portare a casa i tre punti attraverso un gioco aggressivo e intraprendente, non rifiutando di esporsi al rischio di lasciare spazi importanti agli avversari al fine di conquistare il successo. Nel primo tempo, le occasioni iniziano a fioccare verso la conclusione della frazione. Succede tutto nel giro di tre minuti. Prima, al 38?, è un potente sinistro di Nicolas Viola su cui Vanja Milinkovic-Savic non riesce a trovare l’intervento giusto.

