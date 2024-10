Grande Fratello, scambio di concorrenti con il Gran Hermano: in arrivo dalla Spagna la modella Maica (Di domenica 20 ottobre 2024) Al Grande Fratello potrebbe arrivare uno scambio di concorrenti con il Gran Herman. Ecco chi sarebbe la nuova gieffina L'articolo Grande Fratello, scambio di concorrenti con il Gran Hermano: in arrivo dalla Spagna la modella Maica proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Grande Fratello, scambio di concorrenti con il Gran Hermano: in arrivo dalla Spagna la modella Maica Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Alpotrebbe arrivare unodicon ilHerman. Ecco chi sarebbe la nuova gieffina L'articolodicon il: inlaproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Nikita Pelizon ci va giù pesante contro Lorenzo Spolverato : “Comportamenti proprio brutti - per me dovrebbe già essere fuori perché…” - Lo vedo poco umano e molto calcolatore. Se vogliamo portare nelle case degli italiani un programma con contenuti positivi, dato il momento di adesso mondiale, personalmente questa cosa in questo ragazzo non la sto vedendo. La fai sentire inadeguata. E ancora, su Lorenzo: Quando c’è un individuo che ha comportamenti non gentili non capisco come faccia ad essere immune. (Isaechia.it)

Grande Fratello 25 - scarsa igiene nella casa e la diretta viene sospesa nella notte : il motivo - Nel 2021, un’altra comparsa provocò lo spavento di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, che cercarono disperatamente di allontanare il roditore. Beatrice Luzzi al GF per raccomandazione? Lei risponde Prima del ritorno in televisione, l'attrice ha voluto rispondere alle provocazioni che ha ricevuto in merito alla ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Shaila Gatta su Javier Martinez : “Ho fatto la mia scelta - ma non gli ho giurato amore eterno!” - twitter. Mi sono trovata bene, mi ha fatto ridere. Quindi quello ci sta. . Così mi sono detta “ok non è il mio tipo di persona”. Tuttavia, nonostante la complicità, le coccole a letto e le confessioni h0t in merito alle “misure” del gieffino, nelle scorse ore la Gatta è tornata nuovamente a parlare del suo rapporto con Lorenzo Spolverato. (Isaechia.it)