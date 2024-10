Fu segretario generale della Cgil e consigliere regionale: la Toscana piange Oriano Cappelli (Di domenica 20 ottobre 2024) POGGIBONSI – Lutto nel mondo sindacale per la morte a 82 anni di Oriano Cappelli. È stato segretario generale della Camera del Lavoro di Siena dal 1979 al 1981 e segretario generale della Cgil Toscana dal 1981 al 1990. Nel maggio del ’90 fu poi eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Siena per il Pci, di cui fu capogruppo. I funerali laici si terrannoi lunedì 21 ottobre alle 11 al cimitero di Poggibonsi. La Cgil Toscana esprime “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Se ne va un dirigente e un compagno che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra organizzazione, il suo esempio e la sua eredità sindacale, umana e politica resteranno un patrimonio da custodire”. La Cgil di Siena “perde un compagno che ha rappresentato un punto di riferimento per la storia della Camera del Lavoro senese“. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) POGGIBONSI – Lutto nel mondo sindacale per la morte a 82 anni di. È statoCamera del Lavoro di Siena dal 1979 al 1981 edal 1981 al 1990. Nel maggio del ’90 fu poi elettonella circoscrizione di Siena per il Pci, di cui fu capogruppo. I funerali laici si terrannoi lunedì 21 ottobre alle 11 al cimitero di Poggibonsi. Laesprime “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Se ne va un dirigente e un compagno che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra organizzazione, il suo esempio e la sua eredità sindacale, umana e politica resteranno un patrimonio da custodire”. Ladi Siena “perde un compagno che ha rappresentato un punto di riferimento per la storiaCamera del Lavoro senese“.

