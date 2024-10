Femminicidio a Civitavecchia: uomo già sotto osservazione accusato di omicidio pluriaggravato (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte del 18 ottobre, la cittadina di Civitavecchia è stata scossa da un tragico evento che si inserisce tristemente nel fenomeno del Femminicidio. La vittima, una donna di nazionalità rumena di 56 anni, è stata trovata priva di vita vicino alla Stazione ferroviaria. Le indagini si stanno concentrando sul suo compagno, già oggetto di misure restrittive, e sul contesto in cui è avvenuto questo drammatico omicidio. La scoperta del corpo e l’intervento delle autorità Attorno alle ore 02:30 del 18 ottobre, le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione della presenza di un corpo senza vita nei pressi di un edificio adiacente al parcheggio della stazione. Subito dopo l’arrivo della Polizia di Stato e del personale medico del 118, è stata confermata la morte della donna. Gaeta.it - Femminicidio a Civitavecchia: uomo già sotto osservazione accusato di omicidio pluriaggravato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte del 18 ottobre, la cittadina diè stata scossa da un tragico evento che si inserisce tristemente nel fenomeno del. La vittima, una donna di nazionalità rumena di 56 anni, è stata trovata priva di vita vicino alla Stazione ferroviaria. Le indagini si stanno concentrando sul suo compagno, già oggetto di misure restrittive, e sul contesto in cui è avvenuto questo drammatico. La scoperta del corpo e l’intervento delle autorità Attorno alle ore 02:30 del 18 ottobre, le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione della presenza di un corpo senza vita nei pressi di un edificio adiacente al parcheggio della stazione. Subito dopo l’arrivo della Polizia di Stato e del personale medico del 118, è stata confermata la morte della donna.

Femminicidio a Civitavecchia : anche stavolta il braccialetto elettronico non ha funzionato. FdI : correre ai ripari - L’autopsia sul cadavere ha evidenziato segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un’aggressione. Braccialetto elettronico provvidenziale a Napoli e Rho Non va dimenticato che l’utilizzo del braccialetto elettronico può concretamente salvare la vita delle vittime delle violenze, come è accaduto nelle ultime ore a due donne, a Napoli e nel Milanese. (Secoloditalia.it)

Femminicidio a Civitavecchia : il braccialetto elettronico non ha impedito la tragedia - . Nonostante le misure precauzionali adottate, il braccialetto elettronico e il cellulare non sono riusciti a prevenire la tragedia. Le indagini e il contesto sociale La procura di Civitavecchia, che segue il caso, ha definito la vicenda di “eccezionale gravità”. Questo ennesimo femminicidio, che si aggiunge alla lunga lista di crimini di violenza di genere nel 2024, riapre il ... (Thesocialpost.it)

Femminicidio Civitavecchia : strangola l’ex compagna in strada. L’uomo aveva il braccialetto elettronico - L'uomo è stato arrestato: aveva un braccialetto elettronico, ma non gli ha impedito di aggredire e strangolare l'ex compagna. La procura: "Purtroppo la vittima è risultata sprovvista del cellulare".Continua a leggere . (Fanpage.it)