F1, Leclerc domina in Texas e sogna in grande: “Ora il nostro obiettivo è il Mondiale” (Di domenica 20 ottobre 2024) Charles Leclerc ha vinto per dispersione il Gran Premio degli Stati Uniti, valevole come sestultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Carlos Sainz, firmando la seconda doppietta Ferrari dell’anno (dopo Melbourne) e conquistando la sua terza affermazione personale del 2024. Al COTA di Austin il podio è stato completato dalla Red Bull di Max Verstappen, sempre più leader del campionato. “Sono molto contento. Non era stato un weekend facile fino a ieri, avevo faticato un po’ a trovare il feeling con la macchina ma ero fiducioso di poterci riuscire in gara, ed in effetti è successo. Dopo la Sprint pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto oggi, ma alla fine siamo stati comunque in vantaggio. Non potevamo sognare nulla di meglio“, le parole a caldo di Leclerc. Oasport.it - F1, Leclerc domina in Texas e sogna in grande: “Ora il nostro obiettivo è il Mondiale” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Charlesha vinto per dispersione il Gran Premio degli Stati Uniti, valevole come sestultimo capitolo stagionale deldi Formula Uno. Il monegasco ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Carlos Sainz, firmando la seconda doppietta Ferrari dell’anno (dopo Melbourne) e conquistando la sua terza affermazione personale del 2024. Al COTA di Austin il podio è stato completato dalla Red Bull di Max Verstappen, sempre più leader del campionato. “Sono molto contento. Non era stato un weekend facile fino a ieri, avevo faticato un po’ a trovare il feeling con la macchina ma ero fiducioso di poterci riuscire in gara, ed in effetti è successo. Dopo la Sprint pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto oggi, ma alla fine siamo stati comunque in vantaggio. Non potevamore nulla di meglio“, le parole a caldo di

