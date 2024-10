F1 GP Stati Uniti Sainz | Risultato importante il secondo posto dimostra una bella gara

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Congratulazioni al team e a Charles per unche ci porta dove volevamo per il campionato costruttori“. Sono queste le parole di Carlosal termine del Gran Premio degli. “Allo stesso tempo sapevo che gran parte dellasarebbe stata decisa in partenza. Purtroppo ho avuto il peggio in quella situazione e non sono potuto andare in testa anche se il passo era davvero molto buono. Avevamo un buon ritmo per tutto il weekend. Questoin ogni caso una. La gestione gomme è un punto di forza della vettura quest’anno, è una cosa che mi ha fatto godere le gare molto più dell’anno scorso. Quest’anno possiamo attaccare e superare, spero continui così fino a fine anno“, conclude. F1 GP: “, iluna” SportFace.