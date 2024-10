Ex Santa Chiara, pista ciclabile di San Rossore: gli argomenti del Consiglio comunale (Di domenica 20 ottobre 2024) Torna domani, lunedì 21 ottobre, dalle 14.30 e ad oltranza dei lavori, il Consiglio comunale di Pisa. Come è stato per buona parte della scorsa seduta, proseguirà la discussione, promossa dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), circa il recupero dell'area dell'ospedale Santa Pisatoday.it - Ex Santa Chiara, pista ciclabile di San Rossore: gli argomenti del Consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Torna domani, lunedì 21 ottobre, dalle 14.30 e ad oltranza dei lavori, ildi Pisa. Come è stato per buona parte della scorsa seduta, proseguirà la discussione, promossa dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), circa il recupero dell'area dell'ospedale

Agropoli - convocato il consiglio comunale monotematico sul Presidio Ospedaliero - 30, il Consiglio comunale monotematico, in seduta straordinaria, per discutere in merito al Presidio Ospedaliero di Agropoli. E’ stato convocato per lunedì 21 ottobre, alle ore 15. . In particolare, verrà trattato l’adeguamento dell’Atto aziendale approvato con Delibera della Giunta Regionale della. (Salernotoday.it)

Lazzaretti : "Io scaricato dai 3V?. Non lascio il consiglio comunale" - "Angelini mi ha fortemente voluto come candidato sindaco e gli dissi da subito che io amo il confronto, non lo scontro, ma poi la sintesi la faccio io. Avevo proposto a tutti di rinviarla più volte, infatti mancavano circa metà del gruppo di candidati. È una modalità che non mi appartiene". Il candidato sindaco per 3V - Verucchio Villa Verucchio, ‘ripudiato’ dal portavoce Matteo Angelini e da ... (Ilrestodelcarlino.it)

Colle capitale della cultura 2028. Il Consiglio comunale ha detto sì - Il nostro impegno è costruire un progetto che guardi lontano, basato su una visione condivisa e orientata allo sviluppo sostenibile". Questo progetto può rilanciare non solo il patrimonio culturale, ma anche l’economia locale, favorendo investimenti e turismo. "La candidatura rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per la nostra città, ma per l’intero territorio – afferma l’assessore ... (Lanazione.it)