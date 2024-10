Elicottero vigili del fuoco cerca disperso a Botteghino di Zocca (Di domenica 20 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato individuato dall’Elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca. La sua auto era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. Sono in corso le operazioni di recupero. Lo fanno sapere i vigili del fuoco sul profilo X. Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Elicottero vigili del fuoco cerca disperso a Botteghino di Zocca Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato individuato dall’deidelil corpo senza vita della persona dispersa adi. La sua auto era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. Sono in corso le operazioni di recupero. Lo fanno sapere idelsul profilo X. Unlimited News - Notizie dal mondo

