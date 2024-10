Eccellenza, il Mobilieri Ponsacco vince 4 a 2 si prende il derby con la Cuoiopelli (Di domenica 20 ottobre 2024) Primo successo per il Mobilieri Ponsacco in questo campionato che si impone 4 a 2 sulla Cuoiopelli portando a casa il derby. Decisiva la tripletta di Mengali, Cavallini prova ad aiutare i suoi a tener testa ai rossoblù ma Crecchi e il terzo gol di Mengali chiudono la partita, nel finale a poco Pisatoday.it - Eccellenza, il Mobilieri Ponsacco vince 4 a 2 si prende il derby con la Cuoiopelli Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Primo successo per ilin questo campionato che si impone 4 a 2 sullaportando a casa il. Decisiva la tripletta di Mengali, Cavallini prova ad aiutare i suoi a tener testa ai rossoblù ma Crecchi e il terzo gol di Mengali chiudono la partita, nel finale a poco

Eccellenza - il Cenaia vince sul campo della Pro Livorno Sorgenti - pareggia il Mobilieri Ponsacco - . . L'unica formazione pisana tra Eccellenza e Serie D a vincere in questo weekend è il Cenaia che supera la Pro Livorno Sorgenti 1 a 0, decisivo il gol del livornese Francesco Neri per indirizzare la vittoria verso gli arancioverdi che compiono un balzo in avanti in classifica, adesso tra loro e la. (Pisatoday.it)

Ponsacco-Sestese. È la telenovela delle non vittorie. Mobilieri sempre poco incisivi - All. La ripresa ha segnato qualche ritmo in più per i Mobilieri, con la Sestese ad agire più di rimessa paga del risultato di 0 a 0, deciso però in extremis da "San Campinotti" che al 49’ caccia gli incubi della sconfitta frenando un bolide rasoterra di Brondi. All. Mister Polloni conferma per 10/11 la formazione sconfitta dalla Massese inserendo lo sgusciante Manganiello in coppia con Berti ... (Sport.quotidiano.net)

Eccellenza - il Cenaia vince contro il Fucecchio - pari tra Mobilieri Ponsacco e Sestese - Il Cenaia si impone 2 a 0 sul Fucecchio e si rimette all'inseguimento del gruppo di testa del gruppo di testa dopo la sconfitta della scorsa settimana col Camaiore capolista. Gli arancioverdi ottengono i tre punti grazie ad un cambio di passo nella ripresa che porta al gol nel primo quarto d'ora. . (Pisatoday.it)