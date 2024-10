DOMENICA IN: MARA VENIER SVEGLIA FINO ALLE 2 PER SEGUIRE BALLANDO. TUTTI GLI OSPITI (Di domenica 20 ottobre 2024) DOMENICA 20 ottobre, dALLE 14 su Rai1, appuntamento con DOMENICA In e MARA VENIER che come ogni sabato è stata SVEGLIA FINO ALLE 2 per SEGUIRE BALLANDO con le Stelle. La puntata di DOMENICA In si aprirà proprio con un talk sulla quarta puntata di BALLANDO. OSPITI i Cugini di Campagna, eliminati ieri sera, Alan Friedman e Massimiliano Ossini con i rispettivi maestri Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen. In qualità di opinionisti ci saranno nel talk show condotto da MARA: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi. Il giornalista Piero Marrazzo, invece, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro pubblicato in questi giorni, dal titolo ‘Storia senza eroi’, nel quale sono presenti anche tre lettere inedite delle figlie Giulia, Diletta e Chiara. Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER SVEGLIA FINO ALLE 2 PER SEGUIRE BALLANDO. TUTTI GLI OSPITI Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 20 ottobre 2024)20 ottobre, d14 su Rai1, appuntamento conIn eche come ogni sabato è stata2 percon le Stelle. La puntata diIn si aprirà proprio con un talk sulla quarta puntata dii Cugini di Campagna, eliminati ieri sera, Alan Friedman e Massimiliano Ossini con i rispettivi maestri Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen. In qualità di opinionisti ci saranno nel talk show condotto da: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi. Il giornalista Piero Marrazzo, invece, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro pubblicato in questi giorni, dal titolo ‘Storia senza eroi’, nel quale sono presenti anche tre lettere inedite delle figlie Giulia, Diletta e Chiara.

