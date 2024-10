Dimarco: «Dopo il derby abbiamo fatto molto bene. Oggi vittoria difficile» (Di domenica 20 ottobre 2024) Archiviata la vittoria contro la Roma in Serie A, negli studi de La Domenica Sportiva ha parlato Federico Dimarco. vittoria – Negli studi de La Domenica Sportiva, Federico Dimarco, ha parlato della vittoria dell’Inter che insegue il Napoli di Antonio Conte e continua a tenere a leggera distanza anche Milan e Juventus. Queste le sue parole: «Sappiamo come è andato il derby, siamo ripartiti bene Dopo quella sconfitta facendo quattro vittorie di fila. Napoli? Una squadra forte, l’anno scorso non ha fatto una grande stagione, ha giocatori forti, con acquisti improntati. ci sono anche altre squadre, come Milan e Juventus. Rosa? Due cambi nel primo tempo non ti aiutano nell’approccio della partita, ma questa sera abbiamo dato un segnale al campionato con una vittoria complicata contro una grande Roma e su un campo difficile. Inter-news.it - Dimarco: «Dopo il derby abbiamo fatto molto bene. Oggi vittoria difficile» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Archiviata lacontro la Roma in Serie A, negli studi de La Domenica Sportiva ha parlato Federico– Negli studi de La Domenica Sportiva, Federico, ha parlato delladell’Inter che insegue il Napoli di Antonio Conte e continua a tenere a leggera distanza anche Milan e Juventus. Queste le sue parole: «Sappiamo come è andato il, siamo ripartitiquella sconfitta facendo quattro vittorie di fila. Napoli? Una squadra forte, l’anno scorso non hauna grande stagione, ha giocatori forti, con acquisti improntati. ci sono anche altre squadre, come Milan e Juventus. Rosa? Due cambi nel primo tempo non ti aiutano nell’approccio della partita, ma questa seradato un segnale al campionato con unacomplicata contro una grande Roma e su un campo

Dimarco AMMETTE : «Non era facile ripartire da QUI - stasera pesa tanto la vittoria. Ecco cosa dobbiamo fare in FUTURO» - Penso che abbiamo fatto un’ottima […]. Tutte le sue dichiarazioni Federico Dimarco ha parlato alla Rai al termine della sfida dell’Italia contro la Francia. PAROLE– «Non era facile ripartire da qui, penso che abbiamo fatto una buona partita e ci serviva questa vittoria per morale. Le parole del difensore dell’Inter, Federico Dimarco, a margine della sfida tra Francia e Italia. (Calcionews24.com)

Dimarco : «Ottima prestazione. La vittoria un bel peso per il futuro» - Siamo felici del gol ma soprattutto della prestazione. GOL – Federico Dimarco, autore del primo gol che ha riparto la gara tra l’Italia e la Francia, ha parlato nel post-partita sui canali di Rai. L’esterno dell’Inter è stato uno dei trascinatori. Queste le sue parole: «Non era facile ripartire dopo un Europeo così, stasera abbiamo giocato una grande partita. (Inter-news.it)

Francia-Italia - Dimarco : “Ci voleva questa vittoria per alzare il morale” - The post Francia-Italia, Dimarco: “Ci voleva questa vittoria per alzare il morale” appeared first on SportFace. Ma abbiamo fatto una grande partita e ci voleva questa vittoria per tirare su il morale della squadra”. . “Siamo stati bassi, poi ci sta concedere qualche tiro alla Francia, ma siamo felici sia per i gol che per la prestazione. (Sportface.it)