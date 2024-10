Con le elezioni ormai alle porte, Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden (Di domenica 20 ottobre 2024) La candidata dem sceglie il microfono del Gop per annunciare la presa di distanza dal suo "capo" Joe Biden. Con le elezioni ormai alle porte, Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden InsideOver. It.insideover.com - Con le elezioni ormai alle porte, Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 20 ottobre 2024) La candidata dem sceglie il microfono del Gop per annunciare la presa di distanza dal suo "capo" Joe. Con lefadi nonInsideOver.

