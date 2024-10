Inter-news.it - Clamoroso Douglas Luiz, casa svaligiata dopo le polemiche in Juventus-Lazio!

(Di domenica 20 ottobre 2024) Per, la notte disi è trasformata in un vero incubo, non solo per lelegate agli episodi sul campo, ma anche per una spiacevole sorpresa una volta rientrato a. ABITAZIONE, al termine disegnato da contestazioni e critiche, ha trovato la sua villa sulla collina fuori Torino completamente a soqquadro, vittima di un furto. I ladri hanno portato via un ingente bottino, stimato intorno al mezzo milione di euro. Tra gli oggetti rubati, spiccano undici orologi di grande valore e vari gioielli appartenenti alla compagna di, la calciatrice Alisha Lehmann, attualmente in forza allaWomen.