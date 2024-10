.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, non ci siamo, passa il Sora (0-1)

(Di domenica 20 ottobre 2024) Rossoblù a lungo in 10, ma servono ben altra grinta e pure un attaccante, 20 Ottobre 2024 –, non ciproprio. Meritata sconfitta interna dei rossoblù contro un buon, che vince 0-1. Decisiva l’espulsione di Fernandez, francamente disastroso, che dopo aver causato la ripartenza, si prende il rosso con uomo lanciato a rete al 39?. Il gol decisivo lo firma Fagotti di testa al 24? pt, con Campani, preferito per la seconda volta a Roberto, che esce a vuoto. La– che nel primo tempo prende una traversa con Di Sabatino al 43? – prova ad offendere nella ripresa, pur in inferiorità, ma mancano lucidità e cattiveria, come sottolineato alla fine dalla curva che per una volta mugugna.