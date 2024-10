Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina 0-6 (Di domenica 20 ottobre 2024) La Fiorentina ha battuto 6-0 il Lecce nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie A giocato al ‘Via del Mare’. Match indirizzato nel primo tempo per i viola con la doppietta di Cataldi e il gol di Colpani. Nella ripresa l’ex Monza firma la sua seconda rete personale. Le altre due reti viola sono state siglate da Beltran e Parisi. Grazie a questo successo la Fiorentina sale a 13 punti, il Lecce resta a 5. Da segnalare l‘infortunio di Gudmundsson sostituito a inizio match. I salentini hanno giocato buona parte del match in 10 per l’espulsione di Gallo. Lapresse.it - Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina 0-6 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laha battuto 6-0 ilnel match dell’ottava giornata del campionato diA giocato al ‘Via del Mare’. Match indirizzato nel primo tempo per i viola con la doppietta di Cataldi e il gol di Colpani. Nella ripresa l’ex Monza firma la sua seconda rete personale. Le altre due reti viola sono state siglate da Beltran e Parisi. Grazie a questo successo lasale a 13 punti, ilresta a 5. Da segnalare l‘infortunio di Gudmundsson sostituito a inizio match. I salentini hanno giocato buona parte del match in 10 per l’espulsione di Gallo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - Venezia-Atalanta 0-2 e Lecce-Fiorentina 0-6 : le cronache delle gare - Calciomercato. Calciomercato. Formazioni Ufficiali Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sagrado; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. Per i giallorossi di Luca Gotti, di contro, si tratta dell’occasione di rialzare la testa dopo le sconfitte rimediate in trasferta con Milan e Udinese. (Calciomercato.it)

Lecce-Fiorentina 0-6 Calcio serie A - Ha aiutato la superiorità numerica, questo sì, data l’espulsione di un giocatore giallorosso ma sei gol in trasferta fanno pensare alla Fiorentina come ad una cooperativa del gol. Due doppiette, altre due reti di giocatori non proprio goleador. Al contrario per il Lecce è una sconfitta perfino storica per le sue dimensioni e fa della formazione salentina quella con il peggiore attacco e la ... (Noinotizie.it)

Ultime Notizie Serie A : vince l’Atalanta contro il Venezia - largo successo della Fiorentina contro il Lecce - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)