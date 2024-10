Brescia-Sassari oggi in tv | programma orario e diretta Serie A1 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Dopo due successi nei primi due turni, gli uomini di coach Poeta hanno ceduto nell’ultimo turno contro l’Olimpia Milano e puntano, quindi, a tornare alla vittoria. Situazione inversa, invece, per la formazione sarda, che la scorsa settimana ha trovato i primi due punti in campionato. In settimana, inoltre,ha vinto la seconda partita di Europe Cup, e si presenta all’appuntamento, quindi, con il morale alto. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 20 ottobre sul parquet del Palaleonessa. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di