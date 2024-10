Bologna sott’acqua dopo il nubifragio morto un 20enne a Pianoro Domani scuole chiuse – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita del, nato nel Bresciano ma residente a Ozzano Emilia () che èessere stato travolto dalla piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca. Simone Farinelli, questo il nome della vittima, e suo fratello avevano raggiunto in auto il paese sull’Appennino bolognese dove abita il compagno della madre, quando sono stati sorpresi dell’acqua del torrente. Mentre il fratello è riuscito a liberarsi e uscire dall’abitacolo, ilnon ce l’ha fatta. «Al momento non si registrano altri dispersi o scomparsi», ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, in un punto stampa di aggiornamento. A lanciare l’allarme per la situazione sul territorio è stato in mattinata il sindaco di, nel Bolognese. È «peggio delle aspettative», lamenta il primo cittadino.