Superguidatv.it - Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati della quarta puntata del 19 ottobre? La classifica delle coppie

(Di domenica 20 ottobre 2024) E’ da poco calato il sipario sulladicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Unaricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chiglidi questacon le, il raccontoLadicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, inizia con lo spareggio tra Alan Friedman, in coppia con la ballerina Giada Lini, e Sonia Bruganelli con il suo partner Carlo Aloia. Con il 59% dei voti, lo spareggio viene vinto da Alan Friedman e Giada Lini. A questo punto, i tribunichiamati a decidere se salvare la coppia eliminata. Simone Di Pasquale opta per non utilizzare la “Wild Card” per Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.