Dilei.it - Anticipazioni Da noi… A ruota libera, gli ospiti del 20 ottobre: i sostituti di Fiorello

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 202024 torna su Rai1 l’appuntamento con Da noi a, il talk show condotto da Francesca Fialdini. Come di consueto, il programma andrà in onda subito dopo Domenica In, a partire dalle 17,20, per accompagnare i telespettatori in un viaggio tra emozioni, riflessioni e racconti di vita. La formula di successo dello show si basa su interviste a cuore aperto, in cui glisi lasciano andare a confidenze e svelano aspetti inediti della propria vita personale e professionale. Anche questa domenica, non mancheranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e volti noti che, con le loro storie, sapranno catturare l’attenzione del pubblico. Da noi a, ledel 20Uno dei momenti più attesi della puntata sarà la partecipazione di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, due dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle.