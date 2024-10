Angela la ragazza nigeriana che ha salvato un motociclista travolto dall’acqua in via Etnea | Trantino le chiama

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) E’ al suo coraggio, alla sua forza, che deve la vita ildalla piena in via. Lei, siIsaac, ha 28 anni, un figlio di 30 mesi e un lavoro come barista ed è arrivata in Italia dalla Nigeria nel 2015. È stata lei che, ieri mattina, hailin una viatrasformata in un fiume per via delle piogge. Il suo video ieri (sabato) ha fatto il giro dei social. “L’ho visto e ho capito che dovevo aiutarlo – raccontaa livesicilia – ho preso un poco di coraggio. Adesso non so come sta. Non ho fatto nulla. Invece, mannaggia, ho perso il telefonino in mezzo a tutta quell’acqua”.