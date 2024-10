Andrea Bocelli, il film-concerto presentato alla Festa del Cinema di Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) La Festa del Cinema torna ad omaggiare la grande musica italiana ed internazionale. Domenica 20 ottobre è Andrea Bocelli il protagonista ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela del Rome film Fest, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.Nella prima domenica di kermesse viene Romatoday.it - Andrea Bocelli, il film-concerto presentato alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladeltorna ad omaggiare la grande musica italiana ed internazionale. Domenica 20 ottobre èil protagonista ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela del RomeFest, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.Nella prima domenica di kermesse viene

Andrea Bocelli protagonista a Roma 2024 - in anteprima Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini - Gli incontri con le star Andrea Bocelli che porta ad Alice nella città in anteprima mondiale Andrea Bocelli 30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour", "Billie Eilish Live At The O2") sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo …. Tra i film in programma spazio invece a Il treno dei bambini, diretto da Cristina Comencini, e The Trainer ... (Movieplayer.it)

Andrea Bocelli diventa Andrea Vocelli nel volume celebrativo ‘PaperPuccini’ - . In occasione del 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini, Giunti Editore e Disney rendono omaggio al grande compositore con la pubblicazione del volume celebrativo PaperPuccini, che include un ospite speciale: Andrea Bocelli. Immagino da Ufficio Stampa The post Andrea Bocelli diventa Andrea Vocelli nel volume celebrativo ‘PaperPuccini’ appeared first on Funweek. (Funweek.it)

Andrea Bocelli diventa Andrea Vocelli in “Paperpuccini” - PaperPuccini (in uscita il 23 ottobre) è un volume composto da un inedito racconto illustrato, seguito da tre storie a fumetti ispirate alle opere pucciniane. Il 20 ottobre il tenore sarà a Roma in occasione del Festival di Cinema (nella sezione parallela Alice nella Città) per presentare il film concerto “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, mentre il 25 ottobre verrà pubblicato il suo nuovo ... (Ildenaro.it)