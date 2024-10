Volley A1 femminile, la Savino Del Bene tenta di ripartire dopo lo scossone (Di sabato 19 ottobre 2024) dopo la grande scossa la Savino Del Bene Scandicci è chiamata a ripartire. Non che la situazione dal punto di vista dei risultati fosse critica, tutt'altro (due vittorie per 3-0 nelle prime due gara), ma sul piano della tenuta mentale è tutta da verificare.Il cambio di allenatore, avvenuto ad Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene tenta di ripartire dopo lo scossone Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)la grande scossa laDelScandicci è chiamata a. Non che la situazione dal punto di vista dei risultati fosse critica, tutt'altro (due vittorie per 3-0 nelle prime due gara), ma sul piano della tenuta mentale è tutta da verificare.Il cambio di allenatore, avvenuto ad

Volley A1 femminile - Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini MC Restauri Perugia : le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - . . Domenica 20 ottobre arriva la prima trasferta ufficiale della stagione per le Black Angels che, dopo aver affrontato le campionesse d’Italia. A distanza di tre giorni dalla sfida casalinga con Conegliano, la Bartoccini MC Restauri torna in campo in occasione della terza giornata di regular season. (Today.it)

Volley A1 femminile - Savino Del Bene - Antiga : i motivi di una separazione troppo precoce - A volte nello sport può accadere qualcosa di imponderabile. Non sono bastate due vittorie da tre punti e senza concedere set affinchè Stephane Antiga potesse proseguire la sua avventura come allenatore della Savino Del Bene Scandicci, la prima in questa veste nel campionato italiano. La... (Firenzetoday.it)