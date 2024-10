Video Gol Lumezzane-Giana Erminio 3-2, highlights e sintesi (Di sabato 19 ottobre 2024) “10ª giornata in trasferta sul campo del Lumezzane, dove la Giana sotto di due gol arriva a sfiorare la rimonta completa, ma dopo una partita ricca di colpi di scena il risultato si ferma sul 3-2 per i padroni di casa.Si parte e dopo qualche minuto di giro palla al 4’ Marotta riceve palla da Milanotoday.it - Video Gol Lumezzane-Giana Erminio 3-2, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “10ª giornata in trasferta sul campo del, dove lasotto di due gol arriva a sfiorare la rimonta completa, ma dopo una partita ricca di colpi di scena il risultato si ferma sul 3-2 per i padroni di casa.Si parte e dopo qualche minuto di giro palla al 4’ Marotta riceve palla da

Lumezzane-Giana Erminio 3-2. I rossoblù volano al Saleri : gol e highlights - Il Lumezzane torna alla vittoria con un 3-2 sofferto contro la Giana, in una partita che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del Saleri. Mister Franzini schiera un classico 4-3-3, puntando su Filigheddu tra i pali e un tridente offensivo con Ferro, Monachello e Iori. La partita... (Bresciatoday.it)

Lumezzane-Giana oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Sportface. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Lumezzane-Giana, match valido per la decima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Quattro lunghezze in meno invece per gli ospiti, reduci dal ko di misura nell’ultimo turno contro la corazzata Padova che però non ha minato le certezze della squadra. (Sportface.it)

AlbinoLeffe formato playoff - contro la Giana arriva seconda vittoria di fila. Atalanta Under 23 ko a Lumezzane - A disp. GIANA ERMINIO (3-4-3): Moro; Alborghetti, Colombara (29’ st Scaringi), Previtali; Caferri, Marotta (C), Marchesi (13’ st Pinto), De Maria (29’ st Pala); Lamesta, Stuckler (36’ st Montipò), Renda (13’ st Trombetta). Sul campo della Giana, la squadra di Lopez sblocca il match al 31? quando sul cross preciso di Munari, Zoma svetta di testa e fa 1-0. (Bergamonews.it)