Via libera del Comune a nuova chiesa Sacro cuore a Giugliano progetto nelle mani della Cei

Il Comune ha fatto la sua parte. L'iter burocratico per la realizzazione della nuova parrocchia del Sacro cuore di Gesù di Giugliano è terminato con l'ultima approvazione in consiglio comunale due settimane fa. Ora il plico passa nelle mani della Cei che ha già visionato e dato il via libera al progetto.

