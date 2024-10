Valdicecina ancora sott’acqua. Senza tregua da un mese. Danni, crolli e strade chiuse (Di sabato 19 ottobre 2024) Valdicecina (Pisa), 18 ottobre 2024 – Oltre undici metri. Il fiume Cecina, impazzito dal violentissimo nubifragio, ha valicato la soglia del secondo livello di guardia ieri, nella zona vicina alla foce con il mare. E’ la fotografia, l’ennesimo e devaastante fotogramma che arriva da una Valdicecina colpita nuovamente al cuore. Con famiglie isolate nella zona di Volterra al km 1+450 della provinciale 15, dove è ceduta la scarpata di valle, l’unica via di accesso ai nuclei familiari che vivono nella zona. A riguardo, la Provincia di Pisa è al lavoro per liberare la strada. Il grande fiume che attraversa la Valle ha raggiunto, ieri, una portata di acqua di 2900 metri cubi al secondo. Ed è devastazione. La Valle si ritrova ancora a soccombere sotto il tallone funesto del maltempo e sotto la furia dei suoi corsi d’acqua. Lanazione.it - Valdicecina ancora sott’acqua. Senza tregua da un mese. Danni, crolli e strade chiuse Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024)(Pisa), 18 ottobre 2024 – Oltre undici metri. Il fiume Cecina, impazzito dal violentissimo nubifragio, ha valicato la soglia del secondo livello di guardia ieri, nella zona vicina alla foce con il mare. E’ la fotografia, l’ennesimo e devaastante fotogramma che arriva da unacolpita nuovamente al cuore. Con famiglie isolate nella zona di Volterra al km 1+450 della provinciale 15, dove è ceduta la scarpata di valle, l’unica via di accesso ai nuclei familiari che vivono nella zona. A riguardo, la Provincia di Pisa è al lavoro per liberare la strada. Il grande fiume che attraversa la Valle ha raggiunto, ieri, una portata di acqua di 2900 metri cubi al secondo. Ed è devastazione. La Valle si ritrovaa soccombere sotto il tallone funesto del maltempo e sotto la furia dei suoi corsi d’acqua.

