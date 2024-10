Unifil, Meloni vola a Beirut: «L?incolumità la linea rossa, Israele non la oltrepassi» (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la morte di Yahya Sinwar e prima che la situazione sul campo degeneri irrimediabilmente. Quando le macerie dei quartieri sciiti a sud di Beirut fumano ancora e dove i militari italiani della Ilmattino.it - Unifil, Meloni vola a Beirut: «L?incolumità la linea rossa, Israele non la oltrepassi» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la morte di Yahya Sinwar e prima che la situazione sul campo degeneri irrimediabilmente. Quando le macerie dei quartieri sciiti a sud difumano ancora e dove i militari italiani della

Unifil - Meloni vola a Beirut : «L?incolumità la linea rossa - Israele non la oltrepassi» - Dopo la morte di Yahya Sinwar e prima che la situazione sul campo degeneri irrimediabilmente. Quando le macerie dei quartieri sciiti a sud di Beirut fumano ancora e dove i militari italiani della...

Meloni in missione a Beirut : "Solo con l’Unifil ci sarà la pace" - Anche per questo, e soprattutto per scongiurare nuovi attacchi alle basi Unifil, la presidente del Consiglio riferisce che, a conclusione del viaggio in Libano, telefonerà a Benjamin Netanyahu. Ma, intanto, mentre l’esercito israeliano avanza oltre la frontiera – è di ieri la notizia che Tel Aviv ha richiamato un’ulteriore brigata di riservisti per "missioni operative" nel nord di Israele, a ... (Quotidiano.net)

Più Unifil per rafforzare (anche) il Libano. La promessa di Meloni da Beirut - Un segno, preciso, sia umano che geopolitico dopo gli “inaccettabili attacchi” di Israele a Unifil. Grande attenzione, inoltre, alle sofferenze dei civili a cui Meloni dedica solidarietà e vicinanza. Concetti che si intrecciano con due elementi: la portata della missione Onu a cui l’Italia contribuisce in maniera attiva ormai da anni e l’eliminazione di Yahya Sinwar nell’economia complessiva ... (Formiche.net)