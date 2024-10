Un autogol di Gila regala alla Juve la vittoria contro la Lazio (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - La Juventus ha battuto 1-0 la Lazio, con un autogol di Gila, nella gara dell'ottava giornata giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Avvio di gara molto tattico e ritmi blandi interrotti al 7' da un'imbucata sulla sinistra di Thuram da una parte e al 21' da un piattone al volo di Guendouzi. Gli equilibri, almeno quelli numerici delle due squadre in campo, sono però cambiati al 24' quando l'arbitro Sacchi ha espulso il laziale Romagnoli reo di aver sgambettato da dietro al limite dell'area un Kalulu imbeccato da Vlahovic che si stava lanciando palla al piede verso la porta di Provedel. Agi.it - Un autogol di Gila regala alla Juve la vittoria contro la Lazio Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Lantus ha battuto 1-0 la, con undi, nella gara dell'ottava giornata giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Avvio di gara molto tattico e ritmi blandi interrotti al 7' da un'imbucata sulla sinistra di Thuram da una parte e al 21' da un piattone al volo di Guendouzi. Gli equilibri, almeno quelli numerici delle due squadre in campo, sono però cambiati al 24' quando l'arbitro Sacchi ha espulso il laziale Romagnoli reo di aver sgambettato da dietro al limite dell'area un Kalulu imbeccato da Vlahovic che si stava lanciando pal piede verso la porta di Provedel.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Juve-Lazio 1-0 - autogol di Gila e bianconeri in vetta - A decidere la partita l'autorete di Gila all'85'. In classifica i bianconeri allenati da Motta agganciano il Napoli a […]. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l'espulsione di Romagnoli al 24'. (Adnkronos) – La Juventus batte 1-0 la Lazio nell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. (Periodicodaily.com)

La Juventus passa 1-0 con la Lazio : i biancocelesti resistono in dieci - ma crollano nel finale con l'autogol di Gila - La Lazio con grande coraggio ci prova a resistere contro la Juventus, ma alla fine crolla. I biancocelesti incassano la terza sconfitta in trasferta (su tre), mentre i bianconeri ritrovano la... (Ilmessaggero.it)

Juventus-Lazio 1-0 : autogol di Gila decide il match - L’espulsione di Romagnoli ha certamente condizionato il match, ma la Lazio ha comunque mostrato solidità difensiva fino all’autorete decisiva. La Lazio ha resistito fino a quando un errore sfortunato di Gila ha spezzato l’equilibrio, con il difensore che ha deviato nella propria porta un cross basso di Cabal. (Thesocialpost.it)