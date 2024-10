Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia e Ucraina si trasformi in una guerra L'articolo Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyra Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia esi trasformi in una guerra L'articolo, ilper ladinonora proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Zelensky in tilt : striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Poi si rimangia tutto - Ed è proprio qui che il presidente ucraino ha lasciato sfuggire una frase che ha fatto storcere il naso a molti: “Tutte le potenze nucleari non hanno rispettato questo accordo. Zelensky ha ricordato che, nel 1991, l’Ucraina, per ottenere l’indipendenza, aveva accettato un piano per rinunciare alle armi nucleari di cui era in possesso dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, ricevendo precise ... (Lanotiziagiornale.it)