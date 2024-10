Triestina, disfatta contro la Virtus Verona: è la settima sconfitta, contestato Menta (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - L'Unione soccombe per 0 - 2 contro la Virtus Verona, la prima volta in gare ufficiali per Marco Olivieri, l'ultima per la coppia Marino-Ciofani prima dell'avvicendamento in panchina, un sabato pomeriggio carico di significati nel quale la Triestina vuole la vittoria per cercare di Triesteprima.it - Triestina, disfatta contro la Virtus Verona: è la settima sconfitta, contestato Menta Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - L'Unione soccombe per 0 - 2la, la prima volta in gare ufficiali per Marco Olivieri, l'ultima per la coppia Marino-Ciofani prima dell'avvicendamento in panchina, un sabato pomeriggio carico di significati nel quale lavuole la vittoria per cercare di

