Gaeta.it - Trasparenza PNRR: Il Comune di Ladispoli Rifiuta le Accuse di Irregolarità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Amministrazione comunale diha recentemente chiarito la propria posizione in merito a presunti problemi dinella gestione del, dopo che il Codacons ha segnalatoalla Corte dei Conti e all’ANAC. La vicenda ha suscitato l’attenzione pubblica e mediática, soprattutto per il ruolo del Codacons, che ha sempre svolto una funzione di vigilanza sui procedimenti amministrativi. Tuttavia, ilsostiene che non ci sono statee che tutte le informazioni necessarie sono state rese disponibili. Le dichiarazioni deldiLa nota ufficiale del, firmata dal Segretario generale, evidenzia che la documentazione relativa alla gestione delè stata integralmente pubblicata sul sito web comunale, nella sezione specificamente dedicata.