Gaeta.it - Tragica scoperta a Bologna: pensionati trovati morti in un apparente caso di suicidio

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la città famosa per la sua ricca storia e cultura, ha avuto luogo unastraziante che ha scosso la comunità locale. Due, un uomo di 77 anni e sua moglie di 74, sono statisenza vita nel loro appartamento in via Ranzani, nella zona di San Donato. Lanotizia è emersa nel corso della tarda mattinata dopo che i due coniugi erano stati segnalati come scomparsi, avendo interrotto le comunicazioni con i familiari e amici da qualche tempo. L’ipotesi prevalente al momento è quella di un duplice, ma le autorità stanno effettuando indagini approfondite per chiarire le circostanze attorno alla loro morte. Le circostanze dellaIl mercoledì mattina si è trasformato in un momento drammatico per le famiglie e la comunità che conosceva la coppia.