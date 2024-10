Terracina / Sorpreso alla guida ubriaco, denunciato a piede libero un 43enne (Di sabato 19 ottobre 2024) Terracina – Nella nottata odierna, a Terracina (LT), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, un 43enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine che, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato Sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di ebrezza alcolica. Infatti, all’atto della verifica attraverso L'articolo Terracina / Sorpreso alla guida ubriaco, denunciato a piede libero un 43enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Sorpreso alla guida ubriaco, denunciato a piede libero un 43enne Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– Nella nottata odierna, a(LT), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hannoin stato di libertà, undel luogo, già noto alle forze dell’ordine che, durante un controllocircolazione stradale, è statodi un’autovettura in stato di ebrezza alcolica. Infatti, all’atto della verifica attraverso L'articolounTemporeale Quotidiano.

Terracina / Asini - capre e un maiale in precarie condizioni igienico-sanitarie - denunciato - . TERRACINA – Il 26 agosto a Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli del Nucleo carabinieri Forestale di Terracina e al personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Latina, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 47enne del posto, il quale in un fondo di proprietà, custodiva 9 asini, 2 capre ed un suino in ambienti […] L'articolo Terracina / Asini, capre e un ... (Temporeale.info)

Terracina / Alla guida con una patente contraffatta - denunciato per falsità materiale - . TERRACINA – La mattina 17 agosto a Terracina, i Carabinieri del dipendente N. R. O. -Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà per il reato di falsità materiale e guida senza patente, un cittadino peruviano classe 80 residente a Roma. Il predetto, durante un controllo alla circolazione stradale, ha esibito una patente di guida peruviana risultata […] L'articolo Terracina / Alla ... (Temporeale.info)

Terracina / Guida in stato di ebbrezza : 26enne denunciato - patente ritirata - – Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, un 26enne residente a Roma, poiché la notte precedente, nel corso di un controllo, è stato colto alla guida della sua autovettura sotto l’effetto di sostanze […] L'articolo Terracina / Guida in stato di ebbrezza: 26enne denunciato, patente ritirata sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)