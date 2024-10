Ten Hag accusa i media di “bugie”, dice che i giocatori hanno “montagna da scalare” (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-18 15:25:05 Breaking news: L’allenatore del Manchester United in difficoltà Erik ten Hag ha affermato che la situazione relativa al suo futuro nel club è “tranquilla” dietro le quinte, nonostante le “bugie” e le “favole” dei media. Ten Hag è sopravvissuto a una riunione del comitato esecutivo del Manchester United durante la pausa per le nazionali, ma rimane il favorito a perdere il lavoro in un club di altissimo livello dopo un triste periodo di forma che include tre sconfitte e una vittoria nelle ultime sei partite di campionato dello United. “Il rumore viene solo dai media – da alcuni di voi, non da tutti – che creano storie e favole, portando bugie”, ha detto Ten Hag, dopo aver guidato il club più vicino alla zona retrocessione rispetto ai primi cinque in classifica dopo le prime sette partite. “So che siamo su una pagina all’interno di questo club. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-18 15:25:05 Breaking news: L’allenatore del Manchester United in difficoltà Erik ten Hag ha affermato che la situazione relativa al suo futuro nel club è “tranquilla” dietro le quinte, nonostante le “” e le “favole” dei. Ten Hag è sopravvissuto a una riunione del comitato esecutivo del Manchester United durante la pausa per le nazionali, ma rimane il favorito a perdere il lavoro in un club di altissimo livello dopo un triste periodo di forma che include tre sconfitte e una vittoria nelle ultime sei partite di campionato dello United. “Il rumore viene solo dai– da alcuni di voi, non da tutti – che creano storie e favole, portando”, ha detto Ten Hag, dopo aver guidato il club più vicino alla zona retrocessione rispetto ai primi cinque in classifica dopo le prime sette partite. “So che siamo su una pagina all’interno di questo club.

