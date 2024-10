Succede di tutto a San Siro, Chukwueze decide Milan-Udinese (Di sabato 19 ottobre 2024) I friulani pareggiano al 95°, ma la rete di Kabasele viene annullata dopo la revisione Var MilanO - Il Milan conquista tre punti in una gara in cui è successo di tutto. Il match contro l'Udinese finisce 1-0, decisiva la rete messa a segno nel primo tempo di Chukwueze. Tre punti fondamentali per la s Ilgiornaleditalia.it - Succede di tutto a San Siro, Chukwueze decide Milan-Udinese Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I friulani pareggiano al 95°, ma la rete di Kabasele viene annullata dopo la revisione VarO - Ilconquista tre punti in una gara in cui è successo di. Il match contro l'finisce 1-0, decisiva la rete messa a segno nel primo tempo di. Tre punti fondamentali per la s

Baresi a tutto tondo : «A Theo e Leao direi di ritenersi fortunati. Non dimenticherò mai Napoli-Milan dell’88» - Che partita rigiocherei? Se parliamo di quelle che ho vinto, Napoli-Milan del 1988 che ci assicurò lo Scudetto e aprì una nuova era. Abbiamo parlato della Fiorentina e preparato l’Udinese. E di non dimenticarlo. . Oggi abbiamo parlato dell’Udinese». Baresi si racconta e “bacchetta” Leao Di seguito un estratto dell’intervista succitata: Perché non va a Milanello, per far sentire cosa significa ... (Ilnapolista.it)

