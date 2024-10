Ilgiorno.it - Strage di Asso, il carabiniere che uccise il suo comandante “soffriva di disturbi psichici”: la sentenza

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Si può considerare accertato conluta certezza che Milia soffrisse di un disturbo attinente la sfera psichica di natura delirante e paranoide, da circa un anno prima dei fatti in questione”. Tali fatti, sono l’omicidio deldella caserma dei carabinieri di, Doriano Furcieri, avvenuto la sera del 27 ottobre 2022, e il ferimento con un colpo di pistola di un militare dei Gis quella stessa notte, per i quali il brigadiere dei carabinieri Antonio Milia, 59 anni, difeso dall’avvocato Roberto Melchiorre, a luglio è statolto per vizio di mente dall’accusa di omicidio volontario del suo superiore, che il codice penale militare definisce “Insubordinazione con violenza pluriaggravata”.